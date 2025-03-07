Поліцейські встановили підпалювачів лісу на Ківерцівщині
Це місцеві жителі: наразі деталі й мотиви їх дій встановлюються.
Інцидент трапився у ніч з 5 на 6 березня.
Близько опівночі під час рейду на території масивів Ківерцівського надлісництва працівники державної лісової охорони зафіксували факт підпалу лісу: двоє невідомих осіб розливали горючі речовини та підпалювали лісову підстилку в кількох місцях. Молодикам вдалось утекти.
На місце прибула слідчо-оперативна група.
У результаті оперативно-розшукових заходів наші слідчі, оперативники, дільничні та кримінальна поліція встановили підпалювачів.
Наразі з ними тривають слідчі дії.
Відомості за цим фактом зареєстровані в Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.1 ст. 245 Кримінального кодексу України: йдеться про пошкодження лісових масивів. Санкція – штраф або обмеження чи позбавлення волі від 2 до 5 років.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet