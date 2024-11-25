Поліцейські викрили браконьєра на території Національного природного парку «Тузлівські лимани»

Правопорушнику загрожує до трьох років обмеження волі.

Кілька днів тому ввечері під час спільного рейду співробітники водної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції та прикордонники виявили на узбережжі Алібейського лиману, поблизу одного з населених пунктів Дивізійської територіальної громади, місцевого жителя на човні з сітками та рибою.

Викликана на місце події слідчо-оперативна група вилучила у чоловіка гумовий човен, забрідний риболовний костюм, три ліскові сітки загальною довжиною 210 метрів та 420 одиниць риби – глоси загальною вагою 10 кілограмів.

Усе вилучене поліцейські передали на зберігання спеціалізованому підприємству.

«До Єдиного реєстру досудових розслідувань ми внесли відомості про подію за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується незаконне зайняття рибним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду. В рамках провадження призначено судово-екологічну експертизу, за результатами якої буде визначено розмір завданої державі шкоди та вирішуватиметься питання про повідомлення фігуранту про підозру. Правопорушнику загрожує до трьох років обмеження волі. Досудове розслідування триває», – зазначив начальник відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Едуард Коломієць.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини