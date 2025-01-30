Поліцейські викрили фінансові оборудки посадовців майже на ₴20 млн. під час ремонту доріг на Харківщині

До схеми привласнення грошових коштів, виділених на відновлювальні роботи дорожнього покриття в одній з територіальних громад Харківщини, причетні вісім учасників злочинної організації. Серед них — заступник голови та посадові особи сільської ради, а також представники комерційних структур. Ділкам загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативники 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Нацполіції спільно з детективами ДБР встановили, що організував корупційну аферу з бюджетними коштами заступник голови однієї з територіальних громад регіону. У 2023 році він ініціював укладення 12 договорів із двома попередньо визначеними підприємствами.

Для реалізації злочинного задуму, організатор схеми залучив у спільники двох підлеглих працівників сільради, директорів, виконроба і бухгалтера двох підрядних будівельних компаній, де кожен відповідав за ввірений йому напрямок. Один із фігурантів мав здійснювати технічний нагляд за роботами, інші відповідали за проведення закупівель та внесення неправдивих даних до офіційних паперів.

Фігуранти схеми завищували обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів, економили на якості асфальту, піску та щебню. Контроль за виконанням ремонту був суто формальним – спеціаліст, відповідальний за технічний нагляд, підписував документи, не виїжджаючи на місце виконаних робіт, адже фактично перебував на військовій службі.

Відповідно до проведених експертиз територіальній громаді було завдано збитків на майже 20 млн гривень.

28 січня у рамках кримінального провадження поліцейські провели 6 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів. У ході проведених заходів було вилучено понад 1 млн гривень готівкою, фінансову документацію, комп’ютерну техніку, автомобіль та чорнові записи.

Залежно від рольової участі кожного з фігурантів, вісьмом учасникам злочинної організації повідомлено про підозри:

– ч. 2 та 3 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

– ч. 4 ст. 28, ч. 4 та 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

– ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Заступника голови сільради та ще п’ятьох учасників угруповання затримано в порядку статей 208 та 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо відшкодування завданих збитків.

Заходи з викриття проводилися за процесуального керівництва Харківської прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України