Поліцейські викрили п’яного водія з Одещини, який збив жінку на смерть і втік з місця скоєння ДТП

Правопорушника затримали в процесуальному порядку. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Автопригода сталася близько 18-ї години у селі Олександрівка Курісовської ОТГ. Про неї поліцейським повідомили медики.

Попередньо правоохоронці встановили, що 28-річний житель сусіднього села Курісове, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням автомобілем «ВАЗ 2106» на заокругленій ділянці дороги і в’їхав у бетонну огорожу мосту з подальшим наїздом на 70-річну односельчанку, яка йшла узбіччям дороги у попутному напрямку.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка загинула до приїзду швидкої медичної допомоги. Водій легковика та його пасажири не постраждали.

Сподіваючись уникнути відповідальності, чоловік покинув автомобіль і втік. Втім викликані на місце автопригоди поліцейські менш ніж за годину «по гарячих слідах» розшукали зловмисника. Перевірка на стан сп’яніння показала в його організмі 1,81 проміле алкоголю. Правоохоронці затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На місці події працювали слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Одеській області, СОГ та група реагування патрульної поліції Березівського районного відділу поліції. Відомості поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що спричинили смерть потерпілого. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років. В рамках кримінального провадження поліцейські помістили транспортний засіб на арештмайданчик та призначили низку експертиз. Слідство триває.

Правоохоронці вкотре наголошують на необхідності неухильно дотримуватися правил дорожнього руху і не сідати п’яними за кермо. Не наражайте на небезпеку ні себе, ні оточення.

Березівський районний відділ поліції Одещини