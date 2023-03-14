Судитимуть мешканця Чугуївщини, який забезпечував «добробут» окупантам та здавав їм місцевих патріотів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт щодо 36-річного чоловіка за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець с. Мартове Чугуївського району у липні минулого року почав спілкуватись з представником так званої «Народної міліції ДНР», від якого отримав завдання вказати на можливі місця знаходження покинутої військової техніки держави-агресора у лютому-березні 2022 року.

Обвинувачений супроводжував «народних міліціонерів» та вказував їм місця розташування техніки, аби ті могли забрати її та відремонтувати.

Крім того, чоловік «злив» ворогу інформацію про двох місцевих мешканців з проукраїнською позицією, яких у подальшому представники країни-агресора незаконно затримали.

Також він забезпечував військовослужбовців одягом, а на початку вересня, аби подбати про комфорт окупантів, чоловік привіз до їх місця дислокації «буржуйку».

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура