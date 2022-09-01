Поліцейські вилучили у киянина психотропів на суму понад пів мільйона гривень

Зловмисник отримував гуртові партії психотропних речовин, фасував і збував їх дрібними дозами. Серед пропонованого – амфетамін та «Альфа-PVP», які він розповсюджував, пересилаючи поштою по території країни. Такий «бізнес» приносив йому понад 50 тисяч гривень прибутку у місяць. Тепер за вчинене йому загрожує до 10-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

У ході реалізації оперативної інформації працівники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України спільно зі слідчими Деснянського управління поліції на одній із вулиць столиці затримали 23-річного киянина, який причетний до незаконного збуту заборонених речовин.

Встановлено, що фігурант працював на Інтернет-крамницю з продажу заборонених речовин. Він отримував гуртові партії «товару», фасував їх на дози у власному помешканні та збував через сервіси поштових відправлень. Своїм клієнтам він пропанував амфетамін та «Альфа-PVP», які відправляв поштою по території країни після отримання оплати на електронний гаманець.

Поліцейські виявили у порушника кілограмовий пакунок із психотропом «Альфа-PVP», який був схований в електричній плитці. А під час невідкладного обшуку за місцем його мешкання поліцейські вилучили ще пів кілограма амфетаміну, електронні ваги та засоби для фасування.

Речові докази вилучено та скеровано на проведення експертних досліджень. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин становить близько пів мільйона гривень.

Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Подальші процесуальні рішення відносно дій зловмисника, повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу будуть проводитися після надходження результатів експертиз.

На даний час правоохоронці встановлюють канал надходження заборонених речовин до столиці та осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Деснянська окружна прокуратура м. Києва.

Національна поліція України