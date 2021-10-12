Поліцейські, які силою вибивали гроші та зізнання у громадян, постануть перед судом

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно злочинного угрупування поліцейських, які «вибивали» з людей зізнання у злочинах та гроші.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Як встановило слідство, банда до якої входило п’ятеро правоохоронців, діяла на Дніпропетровщині близько року.

Для покращення статистики своєї роботи, правоохоронці застосовували силу до затриманих, аби ті зізнавались у злочинах, у тому числі яких й не скоювали. Але частіше вони доставляли затриманих до управління поліції, де «вибивали» з них кошти.

У службових кабінетах поліцейські залякували громадян кримінальною відповідальністю, тиснули морально, а також застосовували фізичне насилля, щоб ті заплатили їм.

В одному з епізодів затриманому чоловіку одягли на голову поліетиленовий пакет та погрожували розправою, якщо той не сплатить 30 тис. гривень хабаря.

Якщо ж у затриманих із собою не було потрібної суми, їх змушували телефонувати рідним або друзям та позичати гроші. Затриманих відпускали лише тоді, коли отримували потрібні суми.

П’ятеро поліцейських обвинувачуються у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством, а також у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. ч. 2, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура, оперативний супровід — СБУ.

ДБР