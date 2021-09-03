Поліцейські заарештували двох підозрюваних у вбивстві 30-річного одесита

Потерпілий, якому медики діагностували важкі травми голови, помер у лікарні. 23-х та 27-річний зловмисники знаходяться під вартою.

Подія сталася на вулиці Академіка Корольова, де молодики розпивали спиртні напої. Приятелі побили перехожого через те, що він начебто викрав їхню барсетку з документами, що лежала на лавці.

«Правопорушникам оголосили підозри за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України, згідно з якою за умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого, вчинене групою осіб, їм загрожує від семи до десяти років ув’язнення», — прокоментував начальник відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 Олександр Мільчук.

Одеське районне управління поліції № 1