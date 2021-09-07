Поліцейські Закарпаття оперативно затримали псевдомінера в Берегові

Сьогодні, 7 вересня, на лінію «102» зателефонував чоловік, який повідомив, що один із будинків у Берегові по вулиці Лева заміновано. Більше інформації заявник не надав та завершив розмову.

На місце, яке зазначив чоловік, одразу ж виїхали працівники поліції. З’ясувалося, що мова йшла про приватний будинок з якого правоохоронці евакуювали власника.

Працівники поліції за лічені хвилини розшукали чоловіка, який телефонував до поліції.

З’ясувалося, що 26-річний заявник перебуває у стані наркотичного сп’яніння, а інформація про замінування не відповідає дійсності. Це підтвердили і вибухотехніки, які оглянули помешкання та не виявили жодних небезпечних предметів.

За фактом завідома неправдивого повідомлення про замінування слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України. Підозрюваного правоохоронці затримали у процесуальному порядку, його буде поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За такі дії затриманий може бути позбавлений волі на строк від 2 до 6 років.

Поліція Закарпатської області