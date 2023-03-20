Поліцейські застерігають: через фейкові посилання на оплату аферисти крадуть гроші

Попри усі застороги поліцейських з приводу шахрайств, чимало краян з легкістю потрапляють на гачок аферистів та довірливо віддають їм свої заощадження.

Черговою жертвою зловмисників стала мешканка обласного центру. Вона хотіла продати самокат, натомість допомогла злодію вкрасти гроші. Схема не нова: відома платформа з продаж, на якій виставлено товар, пропонує безпечну оплату. ЇЇ суть полягає в тому, що з карти покупця кошти списуються тільки в той момент, коли він підтверджує своє бажання зробити покупку. При цьому на карту продавця кошти надходять лише тоді, коли покупець отримав товар і переконався в його якості та відповідності своїм очікуванням. Саме на цій послузі і спекулюють аферисти. Вони надсилають покупцю фейкові посилання на оплату або ж фейкові розрахунки за товар.

У таку пастку потрапила і тернополянка. Покупець надіслав їй у месенджер посилання на оплату, аби жінка ввела всі дані картки куди він переведе кошти. Однак, замість отримати 9 тисяч, за товар з її рахунку зник ще й залишок – 2 тисячі.

За факом шахрайства розпочато кримінальне провадження.

Пам’ятайте найголовніші правила: фішингові сайти можуть копіювати оригінал до найдрібніших деталей, а шахрай, користуючись психологічними прийомами, здатний переконати вас надати необхідну інформацію. Не покладайтеся на удачу, перевіряйте посилання!

Мають одразу насторожити:

Посилання в особисті повідомлення. Не переходьте за посиланнями, які вам відправляють в особистих повідомленнях нібито для купівлі товару, скасування угоди, повернення ваших коштів.

Зазвичай офіційна доставка немає ніяких збоїв, при яких угода скасовується і вам потрібно знову вводити дані карти для повернення коштів або повторної оплати. Якщо продавець не відправить товар — кошти повертаються на вашу карту автоматично.

Будьте обережні, якщо на сторонньому сайті у вас запитують введення даних авторизації, а також платежів — адже це і є мета шахраїв: отримати доступ до ваших персональних даних, які вас попросять ввести для здійснення покупки (номер картки, термін її дії, cvv).

Відділ комунікації поліції Тернопільської області