У Шевченківському районі столиці за збут наркотиків затримали іноземця

При поверхневому огляді у наркоділка правоохоронці вилучили 66 пакетиків з канабісом. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

У ході відпрацювання Шевченківського району столиці співробітники карного розшуку затримали чоловіка з наркотиками. На місце події прибула слідчо-оперативна група для документування злочину.

Як розповів заступник начальника відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Василь Зарубенко, слідчі затримали 51-річного іноземця у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України:

«Ми затримали зловмисника на проспекті Перемоги та вилучили при поверхневому огляді 66 прозорих поліетиленових пакетиків з розфасованим канабісом. Під час подальших слідчих дій ми з’ясували, що іноземець займався збутом заборонених речовин на території міста Києва.

Наркоторговець продавав наркотики клієнтам з рук у руки. У ході невідкладного обшуку в орендованій квартирі наркозбувача ще ми вилучили 300 грамів канабісу».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі готують затриманому повідомлення про підозру. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва