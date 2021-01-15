Поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві 21-річної рівнянки

У результаті проведених слідчих дій та розшукових заходів оперативникам вдалося встановити місцезнаходження 27-річного здолбунівчанина.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

14 січня близько 22.30 підозрюваного в умисному вбивстві затримали в одному із під’їздів багатоповерхівки у Здолбунові.

Наразі із чоловіком проводять слідчі дії. Досудове розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст. 115 ККУ триває. // РівнеМедіа