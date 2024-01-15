Організовану групу експосадовців судитимуть за незаконну передачу у приватну власність земель Міноборони

Чиновники в складі організованої злочинної групи намагалися збагатитися на земельних ділянках, які належали чинній військовій частині.

В грудні 2022 року слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводу кримінальної поліції викрили злочинну схему незаконного заволодіння земельними ділянками Міноборони площею 19 га під Києвом, які були призначені під розташування військової частини.

Реалізували злочин ексголова однієї з сільрад Київської області та його спільники — депутати місцевої сільради та інженер-землевпорядник.

У 2016-2017 роках в рамках чергової сесії вони прийняли ряд незаконних рішень, які призвели до вилучення землі із власності Міноборони на користь 35 підконтрольних їм осіб. Сума збитків державі становила понад 36 мільйонів гривень.

У вересні та грудні 2022 року колишньому голові даної селищної ради, пʼятьом колишнім депутатам сільської ради та підприємцю, який розробляв злочинний проєкт землеустрою, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у складі організованої злочинної групи за зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального Кодексу України) та службове підроблення (ч. 1 ст. 366 Кримінального Кодексу України).

Вже перебуваючи під підозрою, учасники ОЗГ зняли арешт із земель, що стали об’єктом злочинного інтересу, і вчинили цивільно-правову угоду, а саме договір купівлі-продажу. Оперативники Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами, та слідчі Нацполіції провели санкціоновані обшуки та вилучили речові докази того, що зловмисники готувалися до продажу земель Міноборони ще з грудня 2022 — під час активної фази повномасштабного вторгнення.

Наразі всім фігурантам вручено обвинувальні акти, а матеріали кримінального провадження скеровані до суду. Факти щодо легалізації незаконно отриманих коштів від реалізації майна Міністерства оборони розслідуються в окремому провадженні за ст. 209 Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна та права займати певні посади до трьох років.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України