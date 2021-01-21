Поліцейські затримали киянина за вбивство трьох цуценят

Ще одна собака госпіталізована з травмою хребта. Праврохоронці оголосили затриманому про підозру за фактом жорстокого поводження з тваринами. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

До столичної поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення від мешканця Голосіївського району про вбивство його цуценят. На виклик негайно виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

За словами слідчої Голосіївського управління поліції Юлії Кустової, фігурантом виявився брат потерпілого, який викликав поліцію:

«Зловмисник знаходився у квартирі разом зі своїм 43-річним братом та знайомою. Коли на декілька хвилин фігурант залишився у квартирі один з чотирма цуценятами, то почав по одному їх душити. Так він вбив три собаки, ще одну вдарив рукою. Остання госпіталізована до ветлікарні з травмою хребта. Свої дії чоловік пояснює тим, що цуценята йому набридлі».

Патрульні поліцейські провели тестування правопорушника на драгері, який показав результат 1,98 проміле алкоголю. 30-річного киянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю.

«Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченому частиною третьою статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального Кодексу України, а також ми звернулись до Голосіївського районного суду для обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», — додала слідча.

Зловмиснику загрожує покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва