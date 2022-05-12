Мешканець Олександрії намагався через підкуп поліцейського уникнути кримінальної відповідальності

За спробу підкупу керівника райвідділу поліції відповідатиме перед судом олександрієць. Чоловік за 15 тисяч гривень неправомірної вигоди намагався «владнати» з правоохоронцем питання непритягнення його до кримінальної відповідальності за незаконну порубку дерев та повернення вилученого майна.

Наразі розслідування провадження завершено, обвинувальний акт за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України скеровано до суду. Чоловіку за протиправні дії загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП України в Кіровоградській області, оперативний супровід – кіровоградське управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Деталі справи: Мешканець м. Олександрії, аби не бути притягнутим до кримінальної відповідальності за незаконну порубку лісонасаджень з подальшим поверненням йому вилученого автомобіля завантаженого незаконно зрубленими деревами, запропонував посадовцю поліції неправомірну вигоду у розмірі 15 тис грн. При передачі частини від запропонованої суми – 10 тис грн, чоловік був затриманий правоохоронцями.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура