Поліцейські затримали жінку за крадіжку з квартири у Дніпровському районі столиці

Зловмисниця скористалася незачиненими дверима квартири та проникла у помешкання, звідки викрала мобільний телефон. Тепер їй загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До чергової частини Дніпровського управління поліції від киянки надійшло повідомлення про те, що з її квартири на Русанівському бульварі невідома викрала мобільний телефон. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Як розповів старший слідчий Дніпровського управління поліції Іван Сидоров, правопорушниця побачила незачинені двері квартири та проникла у помешкання, де скоїла злочин:

«Із помешкання зловмисниця викрала мобільний телефон та почала тікати. Це помітила власниця квартири, яка намагалася затримати грабіжницю, але їй це не вдалось, а тому вона негайно викликали поліцію. Киянка встигла запам’ятати прикмети правопорушниці, за якими у ході відпрацювання території працівники відділу поліції № 3 розшукали зловмисницю. Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нею виявилася 32-річна місцева жителька».

Слідчі Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва