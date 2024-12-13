Поліцейські затримали чоловіка, який пограбував будинок військового в Умані

Поки власник будинку на фронті, зловмисник виніс з його помешкання пралку та інше майно, яке мав намір продати. Проте зробити це не вдалося — крадія затримали оперативники карного розшуку. Підозрюваного взяли під варту.

В той час, коли уманчанин у зоні бойових дій захищає Батьківщину за його будинком час від часу наглядає батько, який проживає окремо. Скориставшись відсутністю господаря, зловмисник проник у помешкання та, навіть, якийсь час проживав у ньому. Потім вирішив нажитися на чужому майні й почав виносити речі з будинку.

Підозрілого чоловіка на вулиці з пральною машиною помітили оперативники карного розшуку. Поліцейські його затримали та встановили особу 31-річного раніше судимого жителя сусідньої області. Про злочин оперативники повідомили батьку захисника, який написав заяву й подякував поліцейським за збережене майно сина.

Нині за фактом крадіжки вчиненої в умовах воєнного стану слідчі, під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури, проводять досудове розслідування.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненому злочині за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Підозрюваного за рішенням суду взяли під варту. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Черкаської області