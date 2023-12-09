Поліцейські затримали чоловіка, який за одну ніч пошкодив дві автівки, викрав цінні речі та заволодів транспортним засобом (фото)

8 грудня о 05:53 до поліції звернувся житель Могилів-Подільського з повідомленням, що в нічний час невідома особа пошкодила вікна автомобілів Hunday Sonata та Nissan Juk, які належать його сім’ї.

На місце виклику одразу прибула слідчо-оперативна група. Під час проведення огляду правоохоронці зафіксували пошкодження скла та кузовів транспортних засобів. Під час огляду власник виявив крадіжку барсетки, грошей та документів.

За словами начальника Могилів-Подільського районного відділу поліції Михайла Тарасюка, за допомогою відеозаписів із камер відеоспостереження правоохоронці встановили зловмисника та ідентифікували його особу. Ним виявився раніше судимий 35-річний вінничанин, який щойно звільнився з місць позбавлення волі.

Як встановили правоохоронці, фігурант зупинився в одному з готелів міста. Перебуваючи в стані сп’яніння, зловмисник поводився неадекватно, за що його виселили. Не маючи коштів для проживання, фігурант вирішив збагатитись. Об’єктом для вчинення злочинів він обрав автомобілі, які знаходились неподалік готелю. Зловмисник каменем розбив вікна та проник до автомобілів, звідки викрав майно потерпілих.

Після вчинення злочину зловмисник попрямував до сусіднього села, де намагався незаконно заволодіти автомобілем DEWOO NUBIRA. Але спроба заволодіти автомобілем була невдалою, завести автомобіль зловмисник не зумів та покинув місце події.

Після цього правопорушник на одній з вулиць села побачив автомобіль ВАЗ 21061. Чоловік розбив скло каменем, проник до салону та викрав транспортний засіб. Правоохоронці виявили покинуту автівку за 17 кілометрів від вчинення злочину.

Речові докази вилучено.

Поліцейські затримали чоловіка на місцевому вокзалі, куди він прийшов аби покинути межі району.

Зловмисник затриманий в процесуальному порядку. Слідчими вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Наразі слідчі дії тривають. За цими фактами слідчими розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ознаками правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 (Крадіжка), ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 289 (Закінчений замах на незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

За матеріалами Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області