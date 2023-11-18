Поліцейські затримали чоловіка за розбійний напад на 17-річну одеситку

Раніше судимому за крадіжку, грабіж та спричинення тілесних ушкоджень жителю Болградського району повідомлено про підозру. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Подія сталася по обіді у Хаджибейському районі Одеси. Надягнувши маску та рукавички, чоловік через незачинені двері проник до приватного будинку на вулиці Миколи Боровського, зайшов до кухні, взяв зі столу ніж і почав нишпорити у приміщенні. На шум з кімнати вийшла неповнолітня жителька оселі – побачивши незнайомця і злякавшись, вона, випустила з рук смартфон та почала просити не чіпати її. Зловмисник з ножем у руках наблизився до дівчини й наказав їй повернутися до кімнати, в якій вона швидко зачинилася на замок. Після кількох спроб дістатися до неї, одеситка втекла через вікно, а правопорушник підхопив з підлоги її телефон вартістю 2000 гривень і залишив місце злочину.

Потерпіла звернулася по допомогу до правоохоронців, і поліцейські відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками управління кримінального аналізу обласної поліції того ж дня встановили особу правопорушника. З прибудови будинку, де чоловік винаймав житло, розташованого у тому ж районі, поліцейські вилучили схований ним чужий телефон. Маску правопорушник викинув, а рукавички та ніж, які носив при собі, видав самостійно. Зі слів зловмисника, викрадений смартфон він планував продати, бо знаходився у скрутному матеріальному становищі.

«На підставі зібраних доказів, під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури, слідчі повідомили фігуранту про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, тобто розбої, поєднаному з проникненням у житло, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває», – розповів старший слідчий відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Микола Лимар.

Одеське районне управління поліції № 1