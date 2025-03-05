Поліцейські затримали лікаря одеської амбулаторії за зловживання впливом

Медик попросив у хворого чоловіка грошову винагороду за пакет документів, які стали б підставою для отримання інвалідності. 34-річному зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Припинили дії правопорушника співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ спільно зі слідчими відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2.

Поліцейські задокументували, що до лікаря загальної практики – сімейної медицини однієї з амбулаторій Одеської міської ради звернувся 52-річний хворий чоловік по консультацію щодо лікування. Дізнавшись про захворювання громадянина, які і так можуть стати підставою для отримання інвалідності, медик вирішив підзаробити на ньому і запропонував «допомогу» у вирішенні цього питання за грошову винагороду.

За 600 доларів він пообіцяв вплинути на службових осіб двох комунальних лікувальних закладів, аби вони прийняли позитивні рішення щодо надання хворому документів про непрацездатність, направлення на медико-соціальну експертну комісію та проходження стаціонарного лікування у медичному закладі без присутності пацієнта.

Ділка затримали у процесуальному порядку на робочому місці під час отримання обумовленої суми неправомірної вигоди. У нього вилучили в якості речових доказів гроші та інші речі, які становлять інтерес для слідства.

На підставі зібраної доказової бази слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Такі дії караються позбавленням волі на строк до п’яти років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюється повне коло осіб, причетних до корупційного злочину. Слідство триває під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Одещини