Поліцейські затримали молодиків, які влаштували бійку на центральній вулиці Києва

Published

Повідомлення про  те, що на вулиці у Печерському району відбувається бійка за участі двох чоловіків надійшло до поліції сьогодні ввечері.  Негайно на місце події було спрямовано екіпаж патрульної полії та слідчо-оперативну групу районного управління поліції.

Відтак, на місці інциденту поліцейські  затримали обох учасників події. Попередньо встановлено, що у одного з чоловіків  був при собі пневматичний пістолет.

Поліцейські продовжують працювати на місці події, встановлюються усі обставини конфлікту.

Відділ комунікації поліції Києва

Like

Tags:

You may also like...