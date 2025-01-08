Поліцейські затримали молодиків, які влаштували бійку на центральній вулиці Києва

Повідомлення про те, що на вулиці у Печерському району відбувається бійка за участі двох чоловіків надійшло до поліції сьогодні ввечері. Негайно на місце події було спрямовано екіпаж патрульної полії та слідчо-оперативну групу районного управління поліції.

Відтак, на місці інциденту поліцейські затримали обох учасників події. Попередньо встановлено, що у одного з чоловіків був при собі пневматичний пістолет.

Поліцейські продовжують працювати на місці події, встановлюються усі обставини конфлікту.

Відділ комунікації поліції Києва