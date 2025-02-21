Поліцейські затримали підозрюваного у підпалах низки будівель на Чернігівщині

Ніжинські поліцейські встановили та затримали 21-річного мешканця одного з сіл району, який причетний до низки підпалів господарчих будівель односельців.

Вночі 19 лютого до поліції надійшло повідомлення від рятувальників про те, що в одному з сіл Вертіївської громади Ніжинського району сталося загорання кількох господарських споруд на одній вулиці. Причиною пожеж став підпал.

Правоохоронці ретельно оглянули місце події, опитали свідків та очевидців подій та вилучили низку речових доказів.

У результаті комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники кримінального блоку поліції Ніжинщини встановили, що до злочину причетний мешканець цього ж села, який після вживання алкоголю з хуліганських міркувань вирішив вчинити підпали.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Ніжинської окружної прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення майна шляхом підпалу). Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області