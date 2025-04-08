Поліцейські затримали підозрюваного в смертельному травмуванні жителя Житомирського району

Повідомлення про ушпиталення 56-річного жителя Березівської громади з численними травмами надійшло до поліції наприкінці березня. За кілька днів чоловік помер у лікарні. Оперативники відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 встановили причетного до події. Нині йому повідомлено про підозру в учиненому.

Лікарі екстреної допомоги повідомили, що чоловіка було доставлено з його будинку у селі Василівці. У нього діагностували травми голови та тіла з пошкодженням внутрішніх органів.

Поліцейські вилучили з оселі потерпілого свідчення застілля та бійки.

Оперативники кримінальної поліції відділу №1 встановили причетність до травмування чоловіка його 21-річного односельця. Встановлено, що він напередодні гостював у чоловіка. Під час застілля між ними виник конфлікт, тоді гість завдав кількох ударів ногами по голові та тулубу господарю. Після цього молодик утік. Наступного дня травмованого виявили родичі.

Підозрюваного правоохоронці розшукали в сусідньому селі, де він переховувався.

Слідчі відділу поліції №1 інкримінували фігуранту вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Днями за ініціативи правоохоронців молодику судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з чинним законодавством таке діяння карається від 7 до 10 років ув’язнення.

Житомирське районне управління поліції №1