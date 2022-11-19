Поліцейські затримали прикарпатця, який підозрюється у вбивстві свого сина

Працівники поліції затримали зловмисника, який завдав смертельного ножового поранення своєму сину. Фігуранта затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Зловмиснику загрожує до 15 років ув‘язнення.

17 листопада, близько 15:00, калуські поліцейські отримали повідомлення від медиків про констатацію смерті 43-річного мешканця села Сівка-Калуська, Калуської територіальної громади. На тілі чоловіка були ножові поранення.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління та експерт-криміналіст. На місці події поліцейські встановили, що між 73-річним батьком та сином виник побутовий конфлікт, у ході якого старший чоловік схопив ніж і завдав декілька ударів у область грудної клітки родичу. Від отриманого поранення 43-річний потерпілий помер на місці події. Поліцейські вилучили на місці події знаряддя злочину – ніж.

Фігуранта правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини