Поліція розслідує обставини смертельної ДТП в Ніжинському районі

13 липня близько 23:40 до поліції надійшло повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду поблизу Ніжина.

На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Ніжинського районного управління поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту обласної поліції.

Поліцейські встановили, що 23-річний водій автомобіля «BMW», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухався по автодорозі «Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин», зі сторонни села Зруб у напрямку міста Ніжин. Водій не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням транспортним засобом та на заокругленні дороги вліво, виїхав за межі проїзної частини дороги у кювет. В подальшому автівка перекинулась та зіткнулась з придорожнім деревом.

Внаслідок ДТП водій та його 25-річний пасажир від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події. Ще четверо пасажирів автівки отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.

Поліція розслідує обставини автопригоди у рамках кримінального провадження за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб).

Якщо вам що-небуть відомо про обставини цієї події, прохання телефонувати за номерами 068-469-52-39, 073-200-12-31 або «102».

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області