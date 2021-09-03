Суд оставил экс-нардепа Семенченко под стражей

Соответствующее решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда.

Апелляционный суд оставил в СИЗО бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию «частной военной компании».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда.

Заслушав доводы сторон, судьи решили отказать адвокатам Семенченко в удовлетворении апелляционной жалобы и оставить его под стражей.

Как сообщалось, вчера, 2 сентября, Соломенский райсуд Киева рассматривал ходатайство защитников об изменении Семенченко меры пресечения на любую, что не предусматривает содержание под стражей.

Во время выступления на заседании суда Семенченко сообщил, что ему плохо. Ему вызвали «скорую».

Медики «скорой» помощи рекомендовали госпитализацию бывшему народному депутату Семену Семенченко, который голодает уже 36 дней, однако он решил продолжить выступление на заседании суда.

Дело Семенченко — справка УНИАН