Поліцейські затримали шахрая, який видурив у львів’янки 7300 доларів

Як встановили правоохоронці, 77-річна пенсіонерка передала незнайомцю, який представився лікарем, 7,3 тисяч доларів США нібито для проведення термінової операції її доньці, яка, за словами зловмисника, отримала травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

31 березня близько 11.00 до потерпілої, 77-річної львів’янки, зателефонував невідомий чоловік, який представився лікарем та повідомив, що її донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, отримала травми і для проведення їй термінової операції необхідні гроші. Пенсіонерка сприйняла цю вигадану історію на віру і в подальшому до неї додому приїхав незнайомець, якому вона передала кошти у сумі 7300 доларів США. Проте, невдовзі жінка з’ясувала, що в аварію її донька не потрапляла, а насправді вона стала жертвою шахрая.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №2, а також співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Проведеними заходами правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 17-річний житель Харкова, який тимчасово мешкав у Львові.

Орієнтування на зловмисника були надіслані в усі підрозділи поліції Львівщини та інших областей України і 2 квітня він був затриманий поліцейськими у Хмельницькій області в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України під час скоєння подібного злочину.

Слідчі Львівського районного управління поліції №2, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, проводять кримінальне проводження за ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до вчинення інших злочинів, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області