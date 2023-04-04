Поліцейські затримали шахрая, який видурив у львів’янки 7300 доларів

Published

Як встановили правоохоронці, 77-річна пенсіонерка передала незнайомцю, який представився лікарем, 7,3 тисяч доларів США нібито для  проведення термінової операції її доньці, яка, за словами зловмисника, отримала травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

31 березня близько 11.00 до потерпілої, 77-річної львів’янки, зателефонував невідомий чоловік, який представився лікарем та повідомив, що її донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, отримала травми і для проведення їй термінової операції необхідні гроші. Пенсіонерка сприйняла цю вигадану історію на віру і в подальшому до неї додому приїхав незнайомець, якому вона передала кошти у сумі 7300 доларів США. Проте, невдовзі жінка з’ясувала, що в аварію її донька не потрапляла, а насправді вона стала жертвою шахрая.

поліцейські затримали зловмисника, який у шахрайський спосіб видурив у львів’янки кілька тисяч доларів сша

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №2, а також співробітники  Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Проведеними заходами правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 17-річний житель Харкова, який тимчасово мешкав у Львові.

Орієнтування на зловмисника були надіслані в усі підрозділи поліції Львівщини та інших областей України і 2 квітня він був затриманий поліцейськими у Хмельницькій області в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України під час скоєння подібного злочину.

Слідчі Львівського районного управління поліції №2, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, проводять кримінальне проводження за ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до вчинення інших злочинів, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Like

Tags:

You may also like...