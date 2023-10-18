На Закарпатті за хабарництво судитимуть голову військово-лікарської комісії при одному з районних ТЦК та СП

Слідчі відділення поліції №1 Ужгородського районного управління поліції завершили досудове розслідування у справі щодо одержання неправомірної вигоди головою військово-лікарської комісії при одному з РТЦК та СП.

За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Слідчі поліції викрили на вчиненні корупційного злочину голову військово-лікарської комісії при одному з РТЦК та СП у регіоні.

У ході проведення оперативних заходів співробітники Головного управління Національної поліції в Закарпатській області у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань встановили, що лікар, який є головою військово-лікарської комісії при одному з РТЦК та СП, за обумовлену суму грошей надавав чоловікам призовного віку свою допомогу у виготовленні медичних документів, що забезпечували їм право на відстрочку від мобілізації.

Йшлося про оформлення опіки за особою похилого віку, яка не здатна до самообслуговування і потребує сторонньої допомоги.

Протиправну діяльність чоловіка поліцейські задокументували одразу після отримання фігурантом коштів від чергового клієнта.

Тоді слідчі відділення поліції №1 Ужгородського районного управління поліції повідомили фігурантові про підозру. Станом на сьогодні досудове розслідування у справі завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Зловмиснику інкримінують ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України, тобто одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Згідно санкції статті за скоєне йому загрожує штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк від трьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області