Поліцейські затримали у Рівному чоловіка, який вчинив наругу над Державним Прапором України

Відомо, що 60-річний житель Рівненського району уже потрапляв в поле зору правоохоронців, зокрема за пошкодження у жовтні меморіальної дошки Степана Бандери в обласному центрі.

Сьогодні, 6 листопада, близько 13:00 години до поліції звернулася 20-річна рівнянка з інформацією про те, що біля одного з ТРЦ у Рівному невідомий чоловік витирає ноги об державну символіку України. Крім того, він одягнув на себе червону тканину, на якій написав СРСР, а потому увімкнув радянський гімн.

Слідчо-оперативна група Рівненського райуправління негайно виїхала на місце події.

Слідчі затримали 60-річного мешканця села Малий Олексин у порядку ст. 208 КК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 338 КК України (публічна наруга над Державним Прапором України).

Відділ комунікації поліції в Рівненській області