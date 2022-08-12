В активній співпраці з окупантами та зайнятті посади у проросійському «правоохоронному органі» підозрюється експоліціянт з Вовчанська

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому поліцейському з м. Вовчанськ за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

24 лютого 2022 року ЗС РФ окупували м. Вовчанськ Харківської області.

За даними слідства, експоліцейський прийняв для себе рішення перейти на бік ворога та почав співпрацювати з окупантами. Він взяв активну участь у створенні так званого «відділу поліції» у м. Вовчанськ та обійняв посаду оперуповноваженого.

Крім того, разом з російськими військовим він вилучив службову автівку правоохоронця, який сховав її на подвір’ї будинку. Забравши автомобіль, підозрюваний позначив його латинськими літерами «Z» та почав використовувати для роботи на окупантській посаді.

Своїми діями колишній поліцейський забезпечив становлення та зміцнення влади держави-агресора в окупованому Вовчанську.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура