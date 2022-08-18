У Харкові колишній бойовик т.зв. «ДНР» 3 роки отримував виплати переселенця
Чоловік, який воював за терористів на Донбасі переїхав жити у Харків та оформив виплати переселенця, які отримував три роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.
За словами Болвінова, чоловік був навідником гаубиці “Гвоздика”.
“Після того, як його перестали влаштовувати умови існування в так званій “ДНР” – звільнився та переїхав до Росії”, – йдеться у повідомленні.
З часом чоловік переїхав до Харкова, де почав отримував виплати, як внутрішньо переміщена особа. Проте правоохоронцям вдалось його затримати і тепер перевіряється інформація, чи не пов’язаний він зі спецслужбами країни-окупанта.
Чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.