У Харкові колишній бойовик т.зв. «ДНР» 3 роки отримував виплати переселенця

Чоловік, який воював за терористів на Донбасі переїхав жити у Харків та оформив виплати переселенця, які отримував три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова .

За словами Болвінова, чоловік був навідником гаубиці “Гвоздика”.

“Після того, як його перестали влаштовувати умови існування в так званій “ДНР” – звільнився та переїхав до Росії”, – йдеться у повідомленні.

З часом чоловік переїхав до Харкова, де почав отримував виплати, як внутрішньо переміщена особа. Проте правоохоронцям вдалось його затримати і тепер перевіряється інформація, чи не пов’язаний він зі спецслужбами країни-окупанта.

Чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.