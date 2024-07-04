У Миколаєві чоловік каменем заподіяв тяжких травм знайомому

Дії зловмисника слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 121 КК України та повідомили йому про підозру. За скоєне миколаївцю загрожує до восьми років ув’язнення.

Вчора, 3 липня, до відділення поліції № 3 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення про те, що у ході конфлікту між двома чоловіками, один з них отримав травму голови.

На місце події оперативно прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та оперативники відділення поліції № 3 Миколаївського райуправління, співробітники управління карного розшуку та аналітики підрозділу кримінального аналізу обласного главку поліції.

У ході слідчо-оперативних заходів поліцейські з’ясували, що між 42-річним потерпілим та його 30-річним знайомим раніше був конфлікт. Згодом між чоловіками знову виникла сварка, в ході якої зловмисник завдав знайомому удар каменем по голові.

З місця події чоловіка забрала швидка. Нині його стан розцінюється як тяжкий.

У ході вжитих розшукових заходів правоохоронці встановили місцезнаходження та затримали 30-річного зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Речові докази поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження.

Нині слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкцією якої передбачено покарання у вигляді ув’язнення строком до восьми років. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює окружна прокуратура міста Миколаєва.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області