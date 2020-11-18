В Тернопольской области двух студентов посадили на 10 лет за попытку убийства подруги

Причиной агрессии и попытки убить девушку стали ее насмешки.

В Тернопольской области двое учащихся Почаевского высшего профессионального училища приговорены к 10 годам заключения за покушение на убийство своей одногруппницы в 2018 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры, соответствующий приговор сегодня вынес Кременецкий районный суд.

«Кременецкий районный суд вынес приговор двум несовершеннолетним студентам Почаевского училища, которые в 2018 году совершили покушение на убийство своей одногруппницы, перерезав ей стеклом горло. Им назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы каждому», — говорится в сообщении.

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