На Одещині 32-річну жительку Біляївської ОТГ затримали за підозрою у вбивстві чоловіка

В стані алкогольного сп’яніння правопорушниця вдарила потерпілого ножем у спину. Він помер до приїзду «швидкої».

До поліції надійшло повідомлення від сусідів 34-річного чоловіка про те, що той стікає кров’ю і не подає ознак життя. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Одеського районного управління поліції № 2.

Правоохоронці встановили: громадянина вдарила ножем дружина під час сімейної сварки. Лезо пошкодило легені і потерпілий помер від гострої крововтрати до приїзду медиків.

Ніж з місця події поліцейські вилучили. Жінку затримали. Спочатку вона заперечувала свою провину, а коли протверезіла, згадала, що сталося, і зізналася, звинувачуючи у всьому оковиту.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури повідомили правопорушниці про підозру в умисному вбивстві, передбаченому ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

На час досудового розслідування підозрювану помістили під варту. Слідство триває.

Одеське районне управління поліції № 2