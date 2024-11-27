Поліцейські затримали вбивцю жителя Павлограда

Підозрюваний декілька разів ударив по голові свого знайомого. Від отриманих травм 67-річний чоловік помер на місці події.

Злочин стався 23 листопада в одному із приватних будинків по вул. Григорія Сковороди. Як встановили поліцейські, зловмисник деякий час проживав у потерпілого. Цього дня між чоловіками виник конфлікт, під час якого 44-річний підозрюваний завдав смертельних тілесних ушкоджень господарю будинку.

Поліцейські Павлоградського районного відділу поліції встановили зловмисника та у процесуальному порядку затримали його.

25 листопада слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За вчинений злочин чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції