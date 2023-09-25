поліцейські затримали зловмисника, який вчинив замах на вбивство 

23 вересня відразу після вчинення особливо тяжкого злочину поліцейські затримали жителя міста Ладижин, який 25-річного жителя Черкаської області ударив викруткою в шию і втік. Зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За словами начальника Відділення поліції № 3 Гайсинського районного управління поліції Михайла Литвинова, поліцейські отримали дзвінок від місцевого таксиста про те, що до нього зателефонував чоловік із проханням приїхати на вказану адресу та повідомив, що на нього напав невідомий і вдарив викруткою в шию.

Прибувши на вказане місце, працівники групи реагування патрульної поліції виявили чоловіка із тілесними ушкодженнями. Надаючи потерпілому домедичну допомогу, правоохоронці викликали медиків та слідчо-оперативну групу.

Постраждалим виявився житель м. Умань Черкаської області, який розповів, що після сварки із дружиною вирішив прогулятись біля річки Південний Буг. Близько 18:30 до нього підійшли двоє невідомих чоловіків і провокували конфлікт. 25-річний потерпілий почав втікати та один з невідомих наздогнав його й наніс удар в шию викруткою.

Отримавши опис нападника, поліцейські розпочали перевіряти прилеглу до місця події територію та прочісувати прибережну зону Південного Бугу. За деякий час правоохоронці затримали 27-річного зловмисника. Встановлено, що чоловік раніше судимий за нанесення тілесних ушкоджень та вживання наркотичних речовин. Цей злочин він також вчинив в стані наркотичного сп’яніння.

Потерпілий госпіталізований до обласної лікарні.

Слідчими Відділення поліції № 3 Гайсинського райуправління поліції за цим фактом зловмиснику повідомлено про підозру за ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Тростянецький відділ Гайсинської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Вінницької області