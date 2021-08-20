Поліцейський дав ₴3 тис. хабаря за непритягнення до відповідальності за хабарництво

Обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно поліцейського за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, начальник одного з відділів Краматорського районного управління ГУНП в Донецькій області, який був учасником кримінального провадження за фактом одержання неправомірної вигоди, запропонував слідчому ДБР хабар за непритягнення до кримінальної відповідальності. Слідчий ДБР повідомив про цей факт своє керівництво.

Поліцейського затримано в порядку ст. 208 КПК України відразу після передачі під контролем правоохоронців слідчому ДБР 3 тис. доларів США.

Досудове розслідування проводили слідчі Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління забезпечення особистої безпеки ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури