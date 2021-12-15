Поліцейський та адвокатесса вимагали «відкупні» в учасника ДТП

Працівники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції затримали в.о. начальника одного зі слідчих відділень поліції в Запорізькій області та адвокатесу, які вимагали в учасника ДТП 2 тис. доларів США за закриття кримінального провадження.

За попередньою інформацією, поліцейський обіцяв чоловікові повернути вилучений під час розслідування автомобіль, закрити кримінальне провадження, звільнивши його від кримінальної відповідальності.

Гроші правоохоронець наказав передати через посередницю, якою стала місцева адвокатеса.

Працівники ДБР затримали поліцейського та адвокатесу під час одержання чергової частини хабаря у сумі 1 тис. доларів США. Раніше було задокументовано факт одержання ними ще 1 тис. доларів США.

Затриманим повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Запорізька обласна прокуратура, оперативний супровід – СБУ.

ДБР