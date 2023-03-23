Поліцейського начальника на Волині судитимуть за заволодіння бюджетними коштами

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими ТУ ДБР у місті Львові кримінальному провадженні про вчинення начальником відділення забезпечення автотранспорту ГУНП у Волинській області службового підроблення та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, посадовець упродовж 2016-2018 років, зареєструвавши родича підприємцем та уклавши із ним договори про надання послуг, безпідставно списував бюджетні кошти з казначейського рахунку Головного управління Національної поліції у Волинській області на користь цього ФОП за роботи, які фактично не здійснювалися.

При цьому він складав та підписував завідомо недостовірні акти приймання-передачі виконаних робіт і від імені замовника робіт, і від імені виконавця.

У такий спосіб він заволодів понад 660 тисячами гривень.

Далі – слово за судом.

Пресслужба обласної прокуратури