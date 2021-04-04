Поліцейського підозрюють у пособництві крадіжці, одержанні хабаря та підкупі

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури працівнику патрульної поліції повідомлено про підозру у пособництві крадіжки чужого майна, одержанні неправомірної вигоди та наданні працівникові підприємства неправомірної вигоди, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 185, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 2 ст. 354 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2020 року начальник сектору реагування патрульної поліції одного з відділів Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області вступив у злочинну змову з іншими особами задля збагачення та викрадення майна приватного підприємства.

За неправомірну вигоду правоохоронець не вживав відповідних заходів реагування стосовно своїх спільників, які займались незаконним виловом риби на території приватної водойми в смт. Олександрівка на Донеччині. Окрім цього, з метою забезпечення безперешкодного доступу до ставків, поліцейський особисто підкупив начальника служби охорони та безпеки вказаного підприємства.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури