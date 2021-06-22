Поліцейського притягнуто до відповідальності за незаконне суміщення посад — підробляв директором

Суд, за участі прокурора Рівненської обласної прокуратури, притягнув до адміністративної відповідальності поліцейського, який вчинив правопорушення, пов’язане з корупцією, відповідальність за яке передбачена частиною 2 статті 172-4 КУпАП.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Рівненської обласної прокуратури.

В ході розгляду протоколу з’ясовано, що чоловік, під час служби в органах Національної поліції України, впродовж останніх 5 років обіймав посаду директора одного з товариств, чим порушив встановлені законом обмеження щодо входження до складу виконавчого органу підприємства, що має на меті одержання прибутку.

В ході судового розгляду чоловік визнав свою провину та повідомив суду, що припинив свої повноваження у складі правління, а також відчужив належні йому корпоративні права товариства.

Постановою суду поліцейського визнано винним та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 5100 гривень.