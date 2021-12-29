Поліцейського судитимуть за неправомірне застосування спецзасобів і побиття кийком

Дніпропетровською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно старшого інспектора відділу Синельниківського райуправління поліції Головного управління Нацполіції в області за перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України).

За даними слідства, у червні 2021 року поліцейський під час затримання застосував до громадянина фізичну силу та спеціальні засоби – кайданки. Після цього він силоміць доставив чоловіка до райуправління, де гумовим кийком наніс не менше 15 ударів по тілу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури