Поліцейського, який приховав докази, що колега застрелив людину, покарали умовно

Новозаводський районний суд міста Чернігова визнав колишнього співробітника поліції винним у перевищенні повноважень, незаконному проникненні до житла і приховуванні тяжкого злочину.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 21 червня.

17 квітня 2022 року близько 16 години троє працівників відділу реагування патрульної поліції Чернігівського райуправління поліції ГУНП в Чернігівській області виїхали до приватного будинку за викликом. Раніше хтось заявив лінію «102» про можливі дії господаря, який проживав зі своєю матір’ю, будучи співвласниками цього домогосподарства.

По прибуттю інформація начебто не підтвердилась, але поліцейські вирішили зайти в будинок проти волі власниці. Жінка неодноразово забороняла їм заходити. Правоохоронці не мали дозволу суду на обшук чи будь-яких інших підстав для проникнення у житло. Вони пригрозили господині застосувати зброю, якщо вона не відкриє двері Один із працівників поліції вистрелив у повітря, а, зайшовши всередину, зробив постріл по зачинених міжкімнатних дверях. За цими дверима перебував чоловік. Куля потрапила потерпілому в живіт і після доставки у лікарню він помер.

У подальшому старший інспектор поліції узяв участь у пошуку та приховуванні від правоохоронних органів гільз від патронів, які були відстріляні напарником. Автомат, з якого вбито людину, поліцейські переховали спочатку до гаражу, а потім до однієї з квартир. 21-22 квітня старший інспектор і його товариш розібрали автомат і викинули одну частину в річку Десна неподалік будинку № 150 по вулиці Шевченка в місті Чернігові, а іншу частину автомату викинули також в річку Десна неподалік готельного комплексу «RiverSide», по вулиці Шевченка, 103-а.

Також поліцейський умисно не повідомив про злочин колеги в чергову частину управління поліції та компетентні правоохоронні органи, до підслідності яких належить розслідування такої категорії злочинів.

До суду надійшла угода про визнання винуватості за ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 396 КК України.

Старший інспектор поліції, підтвердив усі обставини, і не заперечує вину. Йому призначено 4 роки позбавлення волі умовно — зі звільненням від відбуття покарання, якщо протягом іспитового строку 1 рік 6 місяців він не вчинить нового злочину. Також засудженому забороняється наступні 2 роки обіймати посади в органах Національної поліції України.

Матеріали щодо інших двох поліцейських, один із яких і застрелив людину, виділено в окреме провадження. Їх доля наразі невідома.