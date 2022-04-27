Поліція Бучанщини затримала водія, який перевозив тротил та боєприпаси

Днями правоохоронці зупинили в Бородянці легковик під керуванням 37-річного жителя Ірпеня. Під час перевірки, поліцейські виявили в автівці тротилові шашки, загальною вагою близько 10 кг та набої калібру 5.45 мм.

Водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом незаконного зберігання зброї та вибухових речовин проводиться досудове розслідування. Зловмиснику загрожує покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Київської області