Поліція Дніпра затримала двох чоловіків за підозрою у викраденні людини

Мотиви та причини незаконного позбавлення волі людини будуть встановлені під час розслідування.

Злочин стався 10 червня на вул. Робочій м. Дніпра. Зловмисники назвалися працівниками силових структур й силою посадили 60-річного чоловіка до автомобіля, щоб вивезти та утримувати в орендованій квартирі.

Вже за кілька годин працівники кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції та відділення поліції № 6 встановили викрадачів. Ними виявились двоє місцевих жителів віком 25 та 30 років. Їх затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нападників вилучили предмет, схожий на пістолет, і магазин споряджений набоями. Все вилучене направили на експертне дослідження.

11 червня слідчі відділення поліції № 6 за погодженням із Західною окружною прокуратурою міста повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — позбавленням волі на строк до 5 років. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції