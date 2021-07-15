Поліція Харкова затримала ґвалтівника пенсіонерки

Зараз зі зловмисником проводяться слідчі дії.

7 липня о 19:34 до чергової частини відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 надійшло повідомлення про те, що на полі поблизу села Бобрівка невідомий зґвалтував жінку 1942 року народження.

На пошуки зловмисника був орієнтований весь особовий склад поліції Харківщини та громадськість. В результаті вжитих заходів оперативники Управління карного розшуку спільно з працівниками Харківського районного управління поліції №2 затримали правопорушника 15 липня в селищі Липці.

Відомо, що 24-річний мешканець села Циркуни притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайство та грабіж, у 2020 році був судимий за нанесення легких тілесних ушкоджень. Крім того, чоловік зловживає наркотиками.

Слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Чоловік зізнався у скоєнні злочину, на даний час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Харківської області