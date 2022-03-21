Викрито жінку, яка намагалася вивезти більше 400 тис. доларів до Молдови

У пункті пропуску «Бронниця-Унгри» працівники ДБР спільно з працівниками Вінницької митниці виявили у ручній поклажі громадянки України 412 400 дол. США та 9150 євро.

Дівчина намагалася пішки перетнути кордон з незадекларованими грошима до Республіки Молдова.

Співробітники митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

Дана стаття тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів, транспортних засобів з конфіскацією зазначених товарів, транспортних засобів.

Наразі кошти вилучені та надалі будуть конфісковані у дохід держави з метою передачі на потреби Збройних Сил України.

ДБР