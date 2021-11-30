Поліція Харкова затримала угруповання серійних крадіїв

Затримані «спеціалізувалися» на квартирних крадіжках та «працювали» на території центральних і східних областей. На їхньому рахунку — щонайменше дев’ять епізодів злочинної діяльності.

Учора, 29 листопада, оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області спільно з працівниками патрульної поліції затримали трьох учасників угруповання після того, як вони скоїли чергову крадіжку. Шляхом підбору ключів до замка вхідних дверей фігуранти проникли до квартири, що на проспекті Гагаріна, та заволоділи речами власника.

Усі затримані — вихідці з інших країн та мешканці різних областей України. Двоє з них уже мають кримінальний досвід та були засуджені за вчинення крадіжок і розбійних нападів.

Загалом до складу угруповання входить шість осіб. Більшість учасників — раніше засуджені за різні злочини, зокрема і майнові. «Спеціалізувалися» на квартирних крадіжках. Наразі встановлена причетність злочинної групи до скоєння щонайменше 9-ти квартирних крадіжок на території Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Під час затримання у зловмисників поліцейські вилучили відмички та різні ключі, ювелірні вироби, комп’ютерну техніку та інші цінні речі, викрадені з квартири, мобільні телефони, «чорнові» записи.

Національна поліція України