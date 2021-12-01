Поліція Херсонщини розшукує підозрюваного у вчиненні розбою (фото)

Розбійний напад на приватний будинок стався в центрі Херсона вночі 26 листопада.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів вдалося встановити особу чоловіка, який може бути причетний до вчинення розбійного нападу. Це 52-річний житель Херсона Волонтир Геннадій Миколайович.

Наразі йому заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України. Нині поліція встановлює місцезнаходження підозрюваного.

Прикмети розшукуваного: на вигляд близько 50 років, зріст 170-175см., середньої статури, обличчя кругле, має виражену лобнотім’яну залисину, волосся сиве коротке, очі світлі.

Шановні громадяни! Якщо вам відоме місцезнаходження Волонтир Геннадія Миколайовича, просимо негайно повідомити за телефонами:

095-27-87-182;

050-86-65-547 – відділ поліції №2 (Херсон) Херсонського районного управління поліції;

099-05-09-700, (0552) 459002 – Управління карного розшуку ГУНП або 102.

Анонімність гарантована!

Поліція Херсонської області