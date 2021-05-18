Львівського підприємця підозрюють у заволодінні майже ₴600 тис. бюджетних коштів

58-річного львів’янина викрили слідчі відділу розслідувань злочинів загальнокримінального спрямування слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, під час виконання будівельно-ремонтних робіт з покращення енергоефективності будівлі головного корпусу однієї з медичних комунальних установ Львівської обласної ради, директор підприємства-підрядника (одного з львівських ТзОВ) заволодів коштами обласного бюджету у сумі майже 600 тисяч гривень.

Під час проведення робіт керівник ТзОВ вносив в акти приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості, зокрема щодо використаних матеріалів та їхньої вартості, а також щодо обсягу проведених робіт.

Як встановили правоохоронці, для покращення енергоефективності будівлі підприємство-підрядник використовувало значно дешевші матеріали неналежної якості, ніж були зазначені у відповідних актах. Різниця між вартістю матеріалів, внесених у підроблені офіційні документи, та реальною вартістю фактично використаних матеріалів становила 585,8 тисячі гривень – цими коштами й заволодів директор підприємства.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України та ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області